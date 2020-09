Uff, z týchto fotiek vám zabehne! Hlava filmovej upírskej rodiny je mega SEXI (FOTO)

Galéria (18)

Keď sa povie upír a upírsky film, takmer každá z nás si v hlave vybaví rodinu Cullenovcov, teda skôr Edwarda (Roberta Pattinsona). Práve on bol hlavnou postavou upírskej ságy Twilight a nejedna z nás pri pohľade na neho priam slintala. Aj to bol dôvod, prečo sme obrovské plusy jeho filmového otca, doktora Cullena, ktorý by teda tiež stál za hriech.

Minimálne nás o tom presvedčil v sérii fotiek, ktoré na svojom Instagramovom účte zverejnil. A že sú teda poriadne HOT! 46-ročný Peter Facinelli je dôkazom, že mužom vyšší vek jednoducho pristane. Nedávno dokonca požiadal o ruku o 15-rokov mladšiu modelku, Lily Anne Harrison, ktorá bez váhania povedala áno. A my sa nečudujeme. Presvedčte sa samy!