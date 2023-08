Bolestné priznanie herca Jána Dobríka: Malý synček sa lieči na ONKOLÓGII! Fotky trhajú SRDCE

Galéria (60)

Obľúbený slovenský herec Ján Dobrík sa ženil v roku 2015. S manželkou Lenkou sa tešia z dvoch detičiek, 9-ročnej Nikolky a 7-ročného Timka. Dobrík sa teraz na sociálnej sieti zveril s tým, že mladší z jeho potomkov bojuje s onkologickým ochorením, zdieľal aj zábery priamo z nemocnice. Tam strávil synček Timko vyše mesiaca! "Na detskej onkológii v Banskej Bystrici sú pacientami skutoční hrdinovia. Ten náš hrdina je dnes po 40 dňoch vo svojej detskej izbe. Na pár dní… A potom pokračujeme,“ odhalil herec o synovej liečbe.

S Monikou Šagátovou stvárnili hlavné postavy seriálu Divoké kone. Zdroj: TV JOJ