Z hudobného priemyslu do kuchyne: Manažér Michal Šefčík predstavuje unikátnu školu varenia

Ako sa z hudobného manažéra stane človek pôsobiaci v gastronómii?

Keď som sa rozhodol opustiť biznis, v ktorom som trávil hodiny v aute, v zákulisí koncertov a roky sa stravoval v reštauráciách, potreboval som pauzu a byť chvíľu doma. Objavil som čaro kuchyne a varenia. Jedného dňa mi volala kamarátka, Lenka Šoóšová, že má pre mňa tip na prácu, ktorá by ma podľa nej bavila. Zoznámila ma s Milošom Staněkom, majiteľom Potten & Pannen - Staněk, a ten mi predstavil projekt novej zážitkovej školy varenia, ktorý plánoval otvoriť v Bratislave. Dohodli sme sa a som tu.



Aký je rozdiel manažovať ľudí, teda hudobné hviezdy, a riadiť školu varenia?

V princípe nie až taký veľký. Spevákov vymenili šéfkuchári a pesničky vymenili jedlá. Mojou úlohou je pripraviť zaujímavú dramaturgiu kurzov, ktoré by mohli ľudí zaujať, ponúknuť im príjemné prostredie, kvalitné suroviny a servis, aký inde nenájdu. Vďaka mojej práci som sa naučil odsledovať, na čo ľudia reagujú a čo sa im páči. A tak ako predtým, aj teraz je mojou úlohou pripraviť zaujímavú ponuku a uspokojiť dopyt. Ten je v rámci kurzov varenia u nás pomerne veľký, no možností kam ísť je už pomenej. Plus, tak ako v hudbe je interprét značkou, aj Gourmet Academy chce byť značkou, ktorú si ľudia zamilujú a ak sa im u nás bude páčiť, odporučia nás ďalej, ale aj sami sa vrátia. Budujeme si fanúšikovskú základňu, ktorú osloví celý náš repertoár.

Ilustračné foto Zdroj: Gourmet Academy

Školy varenia existujú už dlhšie, v čom je však špeciálna Gourmet Academy?

Naše kurzy ponúkajú predovšetkým zážitok. Lebo jedlo je viac, ako len hmota, ktorou sa kŕmime, keď sme hladní. Verím tomu, že ak do prípravy jedla vložíme lásku, starostlivosť, tie najlepšie suroviny, telo sa nám odvďačí a je to istá forma starostlivosti o seba. My chceme ľudí naučiť pripravovať jedlo s láskou, opaterou, naučiť ich nové techniky varenia či prípravy jedál, ale aj im ponúknuť príjemnú atmosféru, dobrú náladu, možnosť spoznať nových ľudí. Zabaviť sa a v neposlednom rade sa výborne najesť.



A kto bude variť? Aj ty sám?

Nie, toto prenechám profesionálom. Naši lektori sú viac, ale aj menej známe mená z gastronomickej scény - profesionálni šéfkuchári, obľúbení foodblogeri, autori kuchárskych kníh a vo všeobecnosti milovníci varenia. Medzi našimi lektormi sa objaví obľúbený Michal Konrád, foodblogerka a autorka mnohých kuchárskych kníh Nikoleta Kováčová, známa pod prezývkou Surová dcérka, alebo Silvia Horecká, autorka portálu Terapia jedlom. Odborníčka na kváskovanie Petronela Burianová, ale aj moderátor, autor kuchárskych kníh a asi najznámejší slovenský vegetarián Martin Pyco Rausch. Najznámejší slovenský Talian - Andrea Ena. A samozrejme mnohí ďalší zaujímaví lektori.



Spomínal si, že ťa oslovila značka Potten & Pannen. Čo majú vlastne spoločné s Gourmet Academy?

Spoločnosť Potten & Pannen - Staněk zastrešuje celú Gourmet Academy, ktorú sme pripravovali na základe mimoriadne úspešného konceptu pôvodnej Gourmet Academy, ktorá v Prahe pôsobí už 8 rokov. Vedie ju Martina Muldoon, ktorá s nápadom prišla a premenila ideu na fungujúci biznis a vyhľadávané miesto pre všetkých milovníkov varenia. Potten & Pannen - Staněk ako predajca kuchynského vybavenia prémiových značiek taktiež kompletne vybavili našu kuchyňu najkvalitnejšími spotrebičmi značky Smeg, pomocníkmi Zwilling či Staub a nádherným porcelánom Villeroy & Boch. Zároveň je Gourmet Academy jedným z trojice noviniek, pretože v jednom priestore súčasne otvárame novú predajňu Potten & Pannen - Staněk a jediný showroom veľkých spotrebičov ikonickej značky Smeg na Slovensku a v Čechách.

Ilustračné foto Zdroj: Gourmet Academy

Kde ste našli priestor na spojenie takýchto troch konceptov?

Sídlime v Projekte Nidio na Trnavskej ceste v Bratislave. Máme nádherné priestory so skvelou polohou, viditeľnosťou a dostupnosťou. Nájdete nás na prízemí rovno oproti Klientskému centru.

Ilustračné foto Zdroj: Gourmet Academy

Kde sa môžu záujemcovia o kurzy zážitkového varenia prihlásiť?

Na kurzy sa môže prihlásiť ktokoľvek na našej webstránke www.gourmetacademy.sk. Zoznam kurzov neustále aktualizujeme so zámerom ponúknuť každému presne takú tému, aká ho zaujíma. Mojím cieľom je, aby si každý, kto sa dostane na náš web, našiel kurz podľa svojej chuti. Či už sa bavíme o Ázii, tradičných slovenských jedlách, vegetariánskych receptoch, vegánskom varení, kváskovaní, pečení či dokonca cukrárčine.



Znie to aj ako zaujímavý nápad na darček...

Je možné kúpiť aj darčekové vouchery, na základe ktorých si už obdarovaná osoba vyberie a kúpi kurz podľa svojho výberu. Kurzy sú skvelou voľbou napríklad aj pre teambuildingy. Ak chcete pozvať svojich zamestnancov, kolegov či obchodných partnerov do príjemného prostredia na neformálnu akciu, kurz varenia je ideálna a kreatívna voľba. Spoločné varenie je super aktivita, ktorá vie posilniť tímovú prácu a energiu.



Ako bude kurz vyzerať?

Naše kurzy sú maximálne pre dvanásť osôb, trvajú štyri hodiny, výnimočne päť, keď sa bavíme napríklad o pečení či kváskovaní. Väčšinou je súčasťou kurzu troj až štvorchodové menu, podľa náročnosti a témy. Po každom chode si účastníci kurzu sadnú k stolu a zjedia, čo si spoločne pripravili. Niektoré jedlá sa varia spoločne, iné si robí každý sám alebo vo dvojici. Pri pečení tort si napríklad každý účastník odnesie domov svoju vlastnú tortu. Jedna spoločná sa pečie, aby ju mohli počas kurzu ochutnať. Rovnako aj pri ostatných podobných kurzoch, časť koláčov sa pečie na ochutnávku, časť si každý vezme domov a môže sa pochváliť rodine. O príjemnú atmosféru kurzov sa starajú dve hostesky, ktoré ponúkajú počas trvania účastníkom kávu, čaj, kvalitné slovenské víno, alebo prosecco, podľa preferencie a chuti. Všetko je v cene kurzu.



Čo si odnášam z takéhoto kurzu?

Z kurzu si každý odnáša certifikát o absolvovaní, recepty jedál, ktoré na kurze pripravovali, ale aj exkluzívnu 10 % zľavu na nákup v predajniach Potten & Pannen - Staněk. V neposlednom rade však zážitok, ktorý veríme, že si bude chcieť zopakovať.