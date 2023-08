Po Beckhamovcoch dáva ruky preč od Meghan a Harryho ďalší blízky priateľ: Čo sa deje?

V poslednom čase sa okolo Meghan a Harryho dejú nie práve príjemné veci. Celý svet si šepká, že to medzi nimi nie je v poriadku, odvracajú sa od nich blízki priatelia a prichádzajú aj o lukratívne pracovné ponuky.

Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu sú stále osamelejší, strácajú blízkych priateľov, ktorí donedávna pri nich verne stáli. Naposledy svet obletela správa, že od nich bočí aj verný priateľ George Clooney. Podľa posledných informácií mal herec denníku The Mirror povedať, že k Harrymu a Meghan neprechováva žiadny vzťah, dokonca sa vraj vyjadril, že ich s manželkou nepoznajú.

Meghan a Harry Zdroj: Twitter

Nahnevaní Beckhamovci

David a Victoria boli donedávna Harryho a Meghan dobrí priatelia, dokonca im pomáha pri sťahovaní do USA. Vzájomne sa navštevovali a spoločne chodili do spoločnosti. Tomu je však už koniec. Prvou známkou že sa niečo deje, bolo keď sa Harry a Meghan neobjavili na svadbe Brooklyna Beckhama. Následne Harry obvinil Beckhamovcov, že o nich prezrádzajú citlivé informácie novinárom. To nenechalo Victoriu a Davida chladnými a s Harrym a Meghan prerušili vzájomné vzťahy.