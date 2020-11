Anna Kurnikovová krásna ako NIKDY predtým: VAU, neskutočné, ako TERAZ vyzerá! (FOTO)

Hoci si ju Enrique Iglesias nikdy nevzal, 39-ročná mamička troch rozkošných detí srší šťastím. A je to vidieť. Pleť a postavičku má aj tesne pred 40-kou ako lusk!

„Manželstvo pre mňa nie je až také dôležité. Verím v záväzky a som šťastná v našom vzťahu s Enriquem,“ povedala bývalá tenistka pre magazín People. Od roku 2017 sú z nich pyšní rodičia dvojičiek Lucy a Nicholasa (v januári tohto roku k súrodencom pribudla sestrička Mary).

Ruska Anna Kurnikovová tak, ako si ju pamätáme. Ako vyzerá DNES, uvidíte v GALÉRII. Zdroj: Getty Images

Začiatkom roka sa paparazzi fotografom podarilo odhaliť sladké tajomstvo. Anna je opäť tehotná! O dvojici vieme, že svoje súkromie si úpenlivo stráži, preto zverejnené fotografie boli pre fanúšikov poriadnym šokom. Enrique a Anna však zašli ešte ďalej, keď na Instagram pridali fotky svojho malého pokladu, ktoré vznikli iba pár minút po pôrode!FOTO

Enrique a Anna sa v spoločnosti neukazujú a o svojich súkromných záležitostiach príliš nehovoria. Aj to je dôvod, prečo krása bývalej ruskej tenistky upadla do zabudnutia. O to viac budete prekvapení, ako Anna vyzerá dnes - po pôrode troch detí a tesne pred 40-kou. POZRITE SI FOTKY.