Aktuálna FOTO Tiny Turner! Takto vyzerá po ťažkej chorobe

Galéria (49)

S hitmi „Simply the Best“ či „What´s Love Got to do With It“ si Tina Turner (vlastným menom Annie Mae Bullock) vyspievala nekonečnú slávu. Málokto však vie, že kým sa z nej stala jedna z najúspešnejších speváčok doby, nesmierne trpela. VIAC TU

Tina Turner. V GALÉRII UVIDÍTE, AKO VYZERÁ DNES. Zdroj: PROFIMEDIA.SK

Napriek zdravotným problémom sa aj po 80-tke cíti dobre a tvrdí, že svoj aktuálny stav vníma ako druhú šancu. „Dobre vyzerám a dobre sa cítim,“ prezradila Tina Turner fanúšikom v deň svojich 80. narodenín. A s tým sa nedá nesúhlasiť! POZRITE SI FOTO