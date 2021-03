To bruško! Nela Pocisková odrovnala fanúšikov: TOUTO FOTKOU

Galéria (42)

Hoci má Nela doma dve malé deti, zdá sa, že stíha aj cvičiť. Dôkazom je fotka, ktorú zverejnila na Instagrame. V crop tope odhalila svoje vypracované telo a povieme vám úprimne, takéto tehličky má po pôrode len málokto. WOW, Neli, neskutočne ti to pristane!

A myslia si to aj fanúšikovia, ktorí na TÚTO FOTKU reagujú slovami: "Ty si proste bohyňaaa," alebo: " Neli, to je nejaká nova fotka? Pozerám, že nejaká reklama na fitness... ešte si hovorím, že babenka má krásne bruško a to ty." ... "Waaaaaau, takáto postava s dvoma deťmi? To mi hlava akosi neberie!" ... "To brucho!"

Čo hovoríte vy? POZRITE SI GALÉRIU