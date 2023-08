Pozrite na ten ŠTÝL! Producent Yaksha býva ako svetová hviezda

Galéria (18)

Byt v lukratívnej časti Bratislavy sa nachádza na najvyššom poschodí, a hoci producenta ihneď očaril, priznáva, že pôvodne s ním mal úplne iné plány. „Hľadal som priestor na súkromnú galériu, kde som chcel robiť privátne vernisáže. Má exkluzívnu polohu, je z troch strán celý zasklený a má dokonalý výhľad. Keď sme si s architektmi sadli a začali riešiť dispozičné riešenie, úplne som sa do toho priestoru zamiloval a rozhodol som sa, že tu vlastne chcem bývať,“ vysvetľuje Yaksha, ktorý mal hneď jasnú predstavu o tom, do akého štýlu bude bývanie modelovať. Pohral sa nielen s materiálmi, ale aj s doplnkami a je jasné, že pri jeho dizajnovaní nešetril kreativitou a už vôbec nie financiami.

Ázia Vibe

Keďže aj korene Yakshua siahajú do ďalekej Ázie, umelec chcel preniesť časť svojho ja do svojho bývania. „Veľmi som túžil po čistom harmonickom byte, kde si odpočiniem a nič ma nebude rušiť. V práci som nonstop obklopený kreatívnym ruchom, umením, popartom... Čiže som túžil po úplnom zene a jednoduchej východnej estetike. Nechcel som v byte ani žiadne umelecké predmety, keďže si myslím, že každý vysiela nejakú energiu.“ Napriek tomu sa v jeho bývaní postupne objavilo zopár obrazov aj sošiek. „Nedokázal som im povedať nie. Dnes som rád, že ich mám. Neberú mi energiu, naopak, dodávajú, takže som si ich veľmi obľúbil.“

Medzi tie najvýraznejšie u neho určite patrí nadrozmerná slávna soška Pičusa od Viktora Freša, ktorá dostala svoje miesto pod schodiskom. To bolo pre Yakshua tvrdým orieškom. „Nechcel som, aby schody zabrali veľa miesta, no zároveň mi šlo o to, aby boli dizajnovo nápadité. Točené schodisko sa zváralo na mieste a po niekoľkých skúšobných variantoch napokon skončilo v antracitovej farbe." Po schodisku s dizajnovým svietidlom v tvare vtákov sa presúvame do priestrannej obývačky s kuchyňou. Tej dominuje česaný dub a kameň. Neprehliadnuteľný je aj drevený masívny stôl, pri ktorom počas stolovania vychutnávate dokonalý výhľad na hlavné mesto. Obývačke dominuje sivý gauč aj hriešne drahé slávne dizajnové kreslo, no úloha nájsť televíziu by vás trochu potrápila. Ukrýva sa totiž za jedným z drevených obkladov, a tak je na očiach len vtedy, keď to tak majiteľ chce.

Vaňa do štýlovej kúpeľne precestovala pol sveta. Zdroj: ROBO HUBAČ

Vysnívaná vaňa

S japonskou kultúrou sa spája aj tradičná posteľ, ktorá je opakom tých amerických a na ktorej spíte prakticky na zemi. „Tradičný nízky rám postele, ktorý je na vyvýšenom pódiu, som však doplnil vyšším matracom, čím som docielil kompromis medzi typickou a japonskou posteľou. Celkom som sa téme spánku venoval, a aj keď sa všade hovorí, ako treba spať na tvrdom matraci, je to naopak. Dôležité je mať mäkkú najmä vrchnú vrstvu, do ktorej akoby ste sa ponorili a nič vás pri spánku netlačí.“ Spálňa je prepojená s priestranným šatníkom a luxusnou kúpeľnou s originálnou čiernou voľne stojacou vaňou.

Tá za svojím novým majiteľom precestovala takmer polovicu sveta a sprevádzalo ju pritom množstvo peripetií. „Veľmi som chcel, aby bola aj z vnútornej strany matná, a presne takú som našiel len v Ázii. Nastali však všetky možné komplikácie od kovidu cez uviaznutie kontajnerovej lode v Suezskom prielive, kde, samozrejme, bola aj moja vaňa. Cena doručenia sa niekoľkokrát menila a napokon som za vaňu nedal 2 500 eur, ale takmer deväťtisíc eur. Mal som síce možnosť ju odmietnuť, ale vysníval som si ju a už som si za ňou tvrdohlavo stál. Paradox však je, že som sa v nej kúpal asi tak tri razy,“ smeje sa producent.

Ako z iného sveta

Yaksha sa pohral aj s toaletou. Keď do nej vstúpite, akoby ste otvorili dvere do inej dimenzie. Zrazu sa ocitnete vo vesmíre a kráčate po mesiaci. „Kúpeľňu nosím v hlave od roku 2013, keď som bol v New Yorku a v streetwearovej predajni Billionaire Boys Club som videl tento štýl. Má ho na svedomí môj obľúbený japonský umelec a veľmi ma tento nápad chytil. Vedel som, že raz si to zakomponujem do bývania. Doplnil som to ešte svojimi prvkami a pridal som originálny ružový neón plnený plynom.“ Prvok, ktorý dodáva šmrnc a s ktorým sa architekti poriadne pohrali, je spolu až dvanásť metrov dymových zrkadlových stien, ktoré opticky zväčšujú priestor a dodávajú mu plasticitu. Ak si poviete, že to síce znie fajn, no je to náročné na údržbu, Yaksha vysvetľuje: „Aj ja som sa toho trochu obával, paradoxne, nikomu ani nenapadne ich chytať. Je to ako s bežným zrkadlom. Ani toho sa nedotýkate.“

Byt Michala Novotného - alias Yaksha Zdroj: ROBO HUBAČ