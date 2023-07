Pocta? OMYL! Neuveríte, koľko musia hviezdy zaplatiť za HVIEZDIČKU na slávnom chodníku?

Galéria (10)

Prvé úvahy o založení chodníka, ktorý by vzdával hold hviezdam šoubiznisu, sa objavili už v roku 1953. Pôvodnou myšlienkou bolo, aby pod menom celebrity bola vyobrazená malá mosadzná karikatúra tváre. Prvým takýmto prototypom mala byť podobizeň Johna Wayna, no keďže karikatúra nevyšla a navyše bolo neúnosne drahé zasadzovať karikatúry do chodníka, od myšlienky sa radšej upustilo a prešlo sa na nápad s hviezdičkami. Kto však prišiel s myšlienkou umiestniť mená do hviezd, nie je úplne jasné, no inšpiráciou zrejme bol historický Hollywood Hotel, ktorého strop v jedálni zdobili hviezdy s menami celebrít.

Podľa niektorých historiek vôbec prvú hviezdičku získala herečka Joanne Woodward. Pravdou však je, že prvé odovzdávanie hviezd patrilo hneď ôsmim celebritám, ktoré vybrali z celkového počtu až 1 558 nominovaných. Holly­woodsky chodník slávy však bol len akousi tichou sieňou slávy a vôbec nie takým magnetom pre turistov, akým je dnes, keď po ňom ročne prejde viac ako 10 miliónov párov topánok. V rokoch 1960 až 1968 chodník chátral a dokonca naň nepribudli žiadne nové hviezdy. Miesto bolo len akousi opustenou časťou na predmestí. Komora mesta však rozhodla, že chodník opäť opráši a kto by ho lepšie spropagoval ako samotné celebrity? Rozhodlo sa preto, že sa celebrity budú musieť na odhaľovaní svojich hviezd na chodníku osobne zúčastniť a to prilákalo pozornosť médií aj stoviek nadšencov. Z chodníka sa stal trhák a z lokality povinná jazda každého turistu.

Kanadská speváčka Avril Lavigne, ktorá sa preslávila hitmi "Complicated" and "I'm with You," pózuje počas udelenia hviezdy na holywoodskom Chodníku slávy v Los Angeles v stredu 31. augusta 2022. Zdroj: Richard Shotwell

Zaplatená pocta

„Vôbec som netušil, že sa moja návšteva Hollywoodu spojí s nezabudnuteľným zážitkom. Zahliadli sme skupinku ľudí, ako na niekoho čaká, tak sme sa tiež pristavili. Všade boli plagáty gitaristu Slasha a nám doťuklo, že zrejme dostane svoju hviezdu na Chodníku slávy. O chvíľu už kráčal na pódium a odhalil svoje ocenenie. Skvelý nečakaný zážitok,“ hovorí Košičan Peter. O tom, kto a kedy hviezdu dostane, sa však dozviete pár týždňov vopred. V priemere ju udeľujú dvakrát do mesiaca a stačí sledovať oficiálnu stránku chodníka, kde získate tie správne informácie o mieste aj čase slávnostnej ceremónie. Tú si navyše vychutnáte úplne zadarmo. Teda, zaplatí za ňu celebrita. Ak si totiž myslíte, že ružová hviezda je pre celebrity len poctou, ste na omyle.

Každý ocenený si za ňu musí sám zaplatiť a ide o celkom mastnú sumičku. Kým okolo roku 2000 bol poplatok zhruba 15 000 dolárov, dnes to je 75 000. Účet pokryje výrobu hviezdy, slávnostný ceremoniál a rovnako aj údržbu samotného chodníka v nasledujúcich rokoch. Nie pre každého však chodník slávy predstavuje nesmrteľnú prestíž, ba dokonca existujú desiatky celebrít, ktoré toto ocenenie odmietli. Medzi nimi sú aj zvučné mená ako Julia Roberts, Clint Eastwood, Robert Redford, Howard Hughes, Mel Gibson, Jane Fonda, režisér Francis Ford Coppola, ale aj George Clooney. Doposiaľ jedinou známou tvárou, ktorej hviezdu odhalili napriek jej neprítomnosti, bola speváčka Barbra Streisand v roku 1976. Na ceremónii sa však ukázala aspoň v roku 1998, keď hviezdu získal jej manžel James Brolin.