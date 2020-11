Domi Cibulková doma neupratuje! Robte to ako ona a tiež budete mať aj čas, aj čistučko

Galéria (9)

Domi je pre nás fashionistkou, samozrejme top tenistkou a inšpiratívnou babou, no momentálne je pre nás aj ambasádorkou nášho srdcového projektu: Eva Charity Bazaaru.

Zdroj: EVA CHARITY BAZAAR

Keď sme ju oslovili s touto ponukou, rozhodla sa, že chce niektorej dražiteľke venovať ešte niečo luxusnejšie, než značkovú kabelku či topánky a to je ČAS. Čas na seba, čas na to a tých, ktorí sú pre vás dôležití. Preto ponúkla do dražby dvoch pomocníkov, bez ktorých si už nevie predstaviť život a ktorí sú snom každej z nás: robotický vysávač a robotický mopovač. Makajú za vás, kým jeden povysáva, druhý doťukne upratovanie do jagavej bodky a vytrie dlážky v celej domácnosti.

Najlepší robotický vysávač na svete Roomba® s9+ a robotický mop Braava jet® sú duo v celkovej hodnote vyše 2000 eur a vďaka Domči ho budeme dražiť už od jedného eura:-)

Začíname už v utorooook, tak sa zaregistrujte a prihoďte!Dražbami pomáhate spolu s nami šiestim bezpečným ženským azylovým domom a krízovým centrám: Centru Slniečko v Nitre, Kotva v Banskej Bystrici, Luna v Trenčíne, Áno pre život v Rajeckých Tepliciach, Jozefínum v Dolnej Krupej a Únii žien Slovenska v Rimavskej Sobote.

Už sa nevieme dočkať!