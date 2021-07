FOTO Módna ikona Soňa Müllerová: Štýl má v krvi, jej outfity sú TOP

Galéria (33)

Ak by sme mali vymenovať najštýlovejšie Slovenky, do rebríčka TOP 10 by sa Soňa Müllerová dostala na sto percent. Síce budúci rok oslávi šesťdesiatku, jej štýl a energia dokazujú, že vek je iba číslo a každý je taký starý, ako sa cíti. Soňa je jedna z mála žien, ktoré majú štýl doslova v krvi a presne vie, čo si môže dovoliť a čo už nie. Rúca všetky stereotypy o tom, že žena v rokoch sa musí obliekať do tmavých farieb, byť utiahnutá, nenosiť nič výstredné, nehovoriac o sledovaní módnych trendov.

Sonine outfity sú totiž presným opakom - sú hravé, plné farieb, moderných strihov a doplnkov, ktoré všetko krásne podčiarkujú. Flitrovaná sukňa s bielou košeľou a teniskami, oversized bundy žiarivých farieb či dve ľadvinky v jednom outfite - to je Soňa a preto ju milujeme. Nenosí obrovské logá luxusných značiek, radšej si vyberie kúsky, ktoré ju naozaj oslovia a vystihujú. A tak to má byť!