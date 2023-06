Trendy vlasy tohto leta: Farbám vládne barbie blond i tajomná onyxová. Ktorá je tá vaša?

Lesklá čokoláda

Hnedé vlasy nemusia byť nudné. Brunetky už dávno nie sú iba hnedovlásky. Tento farebný trend je o množstve jasu a lesku. Ak ste brunetka, vyskúšajte studený preliv. Ak nie ste prírodná brunetka, zvoľte studenú hnedú, ktorá dodá vlasom glossy finiš.

Tmavé korienky a svetlé konce si obľúbila ja Jennifer Lopez Zdroj: Instagram Grammy

Levanduľová blond

Je to blond a nie je to blond. Aby boli plavovlásky o niečo zaujímavejšie, môžu skúsiť farebné pastely. Jemné podtóny studenej popolavej blond zmiešajte s pastelovou ružovou alebo fialovou. Ak si netrúfate na permanentnú farbu, skúste tónujúce vlasové masky, ktoré sa postupne vymývajú.

Novému trendu podľahla aj modelka Simona Krainová Zdroj: Instagram Simona Krainová

Trendy blond

Ak nechcete chodiť každý tri týždne ku kaderníčke dofarbovať odrastené korienky, skúste prirodzený nedbalý vzhľad. Riešením sú tmavé blond korienky, svetlé blond konce a v okolí tváre o niečo svetlejšie pramienky, ktoré dodajú optický jas.

Barbie blond si vyžaduje profesionálnu starostlivosť Zdroj: Archív

Barbie blond

Ani zlatá, ani ľadová. Aby farba pôsobila dokonale, je dôležité ju udržiavať v bezchybnom čistom stave. To znamená, že po celej dĺžke od korienkov po končeky by mala mať jednotný odtieň. To si už vyžaduje skúseného kaderníka.

Polnočný onyx

Tajomná a luxusná je sýta čierna s vysokým leskom. Onyxovú čiernu, ktorá pôsobí dobre iba na zdravých lesklých vlasoch, si môžu dovoliť dámy, ktoré sú ochotné farbu a lesk často oživovať a o vlasy sa pravidelne starajú, aby boli v top kondícii.