Chcete mať pokoj s chĺpkami na tele? Stačí len správny lúč svetla!

Keď nechcete bojovať so strojčekom, je praktickejšie zveriť sa do rúk odborníkov. Ako skutočne funguje laserová epilácia?

Na farbe záleží

V tomto prípade majú výhodu brunetky pred blondínkami. Ich chĺpky sú oveľa tmavšie a IPL si s nimi poradí rýchlejšie. Naproti tomu, svetlé chĺpky obsahujú menej melanínu a preto treba ošetrenia s laserom viackrát zopakovať. Ak máte chĺpky úplne biele, potom je pre vás vhodnejšia depilácia voskom alebo strojčekom.

Intenzívne pulzné svetlo, v skratke IPL sa využíva na to, aby sme sa navždy zbavili nežiadúceho ochlpenia. Pracuje na princípe selektívnej fototermolýzy, ktorá produkuje svetelné žiarenie citlivé na farbivo vlasového chĺpka – melanín. Svetelný lúč prenikne ku korienku (folikulu), dochádza k zahriatiu vlasového korienka na extrémne vysokú teplotu a k jeho definitívnemu zničeniu. Znie to síce radikálne, ale toto riešenie je efektívne ak chcete mať hladkú pokožku po celý rok.

Výhody laserovej metódy

MUDr. Barbora Brezová, plastická chirurgička, vám poradí zákrok na mieru Zdroj: archív BB

Ktoré všetky oblasti tela možno takýmto spôsobom epilovať a je vhodná pre intímne zóny? Spýtali sme sa MUDr. Barbory Brezovej, PhD., MPH, MHA, plastickej chirurgičky a špecialistky estetickej medicíny: „Epilácia je univerzálna, teda vhodná na všetky lokality. V intímnej zóne je to trocha náročnejší zákrok, no neskôr výsledky oceníte. Ďalšou výhodou pri využití IPL je to, že je prakticky bezbolestná, ak si vyberiete kliniku s modernými prístrojmi a skúsenými odborníkmi. Chĺpky dorastajú pomalšie a v oveľa menšom množstve. Veľmi efektívne je využitie na tvári, kde sa výrazne zredukuje ich výskyt.