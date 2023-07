Viete, s kým spíte? Sedem typov milencov: Uspokojí vás lepšie riaditeľ či bádateľ?

Zistíte to podľa toho, ako sa správa v posteli, či mu ide o vlastné potešenie, alebo myslí aj na vás. Erotická stránka osobnosti vášho milenca je mimoriadne zaujímavá.

1 Riaditeľ

Predohru začína ako prvý, mení polohy a sex končí, keď uzná za vhodné. Má rád veci pod kontrolou, viac myslí ako prežíva a často sa nevie uvoľniť. Ak bol typ riaditeľ vychovávaný ako macho, nedokáže sa odovzdať žene, myslí iba na svoje potreby. Tento typ milenca ženy vyhľadávajú zvyčajne vtedy, keď túžia po dobrodružstve. Pre dlhodobý vzťah je nepoužiteľný.

Zdroj: Shutterstock

2 Sebec

Nevníma vaše potreby ani pocity, záleží mu iba na vlastnom uspokojení. Ak sa ozvete, že vám jeho spôsoby nevyhovujú, ohradí sa a tvrdí, že pred vami sa nikto nesťažoval a medzi rečou vám nezabudne pripomenúť, že by ste mohli zmeniť svoje sexuálne praktiky. Tento chlap sa nikdy nezmení. Radšej vezmite rozum do hrsti, vibrátor do kabelky a zabuchnite za ním dvere.