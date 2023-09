Šokujúce priznania mileniek: Toto nás naučili ženatí chlapi

Petra (38)

"Mala som dva romániky so ženatými mužmi. V prvom prípade bola medzi nami veľká fyzická príťažlivosť. Povedal, že s manželkou je len kvôli ich dcére, vraj aj ona má niekoho iného a ich vzťah nefunguje. Dôverovala som mu, náš vzťah bol neuveriteľne intenzívny, sex bol absolútne skvelý a z hľadiska fyzickej stránky to bol najlepší sex, aký som kedy zažila. Stretávali sme sa v jeho staromládeneckom byte, alebo on občas prišiel ku mne. Po niekoľkých týždňoch som zistila, že chcem viac, ale on stále hovoril, že musí zostať so ženou. Skončilo to tak, že sme sa nevideli v dobrom, ale dodnes sme v kontakte a tá energia tam visí veľmi dlho a naučila ma sebaovládaniu. Ten vzťah ma posunul hlavne fyzicky, uvedomila som si, čo chcem v sexe, ako si to vypýtať. Druhý vzťah bol komplikovanejší, pretože bol s mužom, ktorý bol vo väčšej skupine našich spoločných známych. On pre zmenu povedal, že svoju ženu nemiluje, že je to obchodný vzťah. Stretávali sme sa v hoteloch alebo u mňa doma. Jemu som už ale veľmi nedôverovala, v skutočnosti som ho postupne začala vnímať ako slabocha a stroskotanca a pomerne rýchlo pre mňa stratil príťažlivosť. Namiesto toho, aby priznal, že si chcel len užiť s mladým dievčaťom, tvrdil, že by bol rád so mnou naplno, ale že nemôže kvôli majetku. Keď sme sa po vyše roku po niekoľkých návštevách napokon rozišli, bola som cynická, pokiaľ ide o mužov, lásku a vzťahy. Viem, že si po mne našiel inú, on vlastne ani nevedel klamať. Chcela som tú slečnu varovať, ale bolo mi jasné, že je veľmi zamilovaná a potom som pochopila, že mi do toho nič nie je. Každopádne som už vedela, že ak chcem vzťah založený na sexe, nájdem si niekoho, kto bude chcieť to isté, a netreba do toho zbytočne vnášať pocity a rozhovory o partnerke. S odstupom času však viem, že som sa správala naozaj sebecky a ubližovala som sebe a zároveň ľuďom okolo seba. Obe tieto aféry sprevádzali klamstvá a tajnosti voči ľuďom, ktorých mám rada. Navyše, stratila som vieru v to, že existujú verní muži. Ak by ma dnes môj partner podvádzal, chcela by som to vedieť a pokúsiť sa napraviť dôvod, prečo to robí."