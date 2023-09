Manželia POZOR: Toto sú najšialenejšie dôvody k rozvodu!

Herr Major!

Istá žena v Nemecku sa po vyše dvadsiatich rokoch manželstva odhodlala k rozvodu s vojakom z povolania. Ako dôvod uviedla vyčerpanosť a nechuť zotrvávať naďalej po boku muža, ktorý ju doma núti pri každom stretnutí salutovať a oslovať ho “pán major”. Toto nepotrebuje ďalší komentár…

Dôvody na rozvodmôžu byť aj úplne banálne Zdroj: Shutterstock

Žiaden Mr. Grey

Veľmi bohatá a úspešná štyridsaťjedenročná bankárka z Londýna sa rozhodla rozviesť so svojím manželom z dôvodu, že ju odmietol uspokojovať v štýle erotického románu Päťdesiat odtieňov sivej. Ona si chcela spestriť sexuálny život, on to odmietol s tým, že na rozdiel od nej nie je blázon. Koniec vzťahu komentovala slovami, že si nájde niekoho, kto jej túžby splní.

Premačkovaná domácnosť

Láska k zvieratám je krásna, ale niekedy môže ohroziť ľudské vzťahy. Svoje o tom vie nešťastný Izraelčan, ktorého manželka si adoptovala niekoľko mačiek. Žili s manželmi v malom byte. Všetky spolu dobre vychádzali a rodina bola nesmierne šťastná. Ale ako plynuli dni a mesiace, mačky sa nekontrolovateľne množili a zaberali kuchyňu, kúpeľňu a ďalšie miestnosti. Nakoniec ich počet dosiahol 550! Na Izraelčana to bolo priveľa, spočítal si, koľko peňazí mesačne míňa na kŕmenie, navyše na úkor svojho pohodlia, a zrútil sa. Ako východisko si zvolil útek z domu a zo svojho vzťahu a oficiálny dôvod rozvodu uviedol práve mačky.

Nerozumiem ti

Jedna Češka oznámila manželovi, že sa s ním chce rozvieť, pretože mu nerozumie, keď rozpráva dialektom a nechce, aby tak hovoril aj na ich dve deti.

Nededíš, budeš sama

Táto žena mala naozaj smolu. Prvý manžel je opustil po tom, čo jej zosnulý otec nenechal žiadne dedičstvo. Ten druhý bol ešte originálnejší. Vyhlásil, že ho ako žena nepriťahuje a bol ak konkrétny – nepáčila sa mu medzera medzi jej stehnami…

Informujte sociálne siete. Radšej

Pred pár rokmi internet zaplavila informácia, že istý novomanželský pár sa rozviedol už po dvoch mesiacoch manželstva na základe žiadosti ženy, ktorá si otvorila profil svojho manžela na Facebooku a zistila, že on si ešte nezmenil stav slobodný na ženatý.

Nickname

Američanka sa rozviedla so svojím manželom, keď sa dozvedela, pod akým menom ju má uloženú vo svojom telefóne. Využila chvíľu, keď si odskočil, a potajomky si pozrela zoznam prijatých hovorov. Svoje číslo našla uložené pod prezývkou "Guantánamo", čo je neslávne preslávená kubánska vojenská väznica. Na základe tejto informácie si začala baliť kufre a manžela pustila na slobodu.

Prehral manželku v pokri

Keď Rus Andrej Karpov prehral v pokrovom zápase všetky svoje úspory, rozmýšľal, čím by mohol zapôsobiť na svojho súpera Sergeja Brodova. Keďže už nemal žiadne peniaze, stavil svoju manželku. Dohoda znela, že ak Karpov prehrá, Sergej Brodov si vezme nič netušiacu manželku svojho súpera. A to sa aj stalo. Keď sa Brodov objavil v Karpovovom dome, aby si vzal to, čo vyhral, Karpovova manželka sa rozzúrila, podala žiadosť o rozvod a následne začala žiť s Brodovom. Neskôr sa dokonca vzali.