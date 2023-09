Expert na vzťahy radí: Toto na rande nikdy nerobte!

Jacob Lucas je kouč, ktorý sa špecializuje na randenie a asi je vo svojej profesii celkom dobrý - na TikToku ho sleduje 750 miliónov ľudí, ktorí na jeho tipy nedajú dopustiť. Najnovšie na svojom kanáli jacoblucas101 odhalil, ako by malo vyzerať ideálne rande aj chyby, ktorých sa na ňom dopúšťame.

Ani krátko, ani dlho

Podľa Jacoba by ste mali na rande stráviť primerane veľa času. Ak ste na ňom príliš krátko, hrozí, že sa o svojom náprotivku nedozviete dosť. Na druhej strane, ani príliš dlhé rande nie je najlepším riešením. „Optimálny čas sú tri hodiny - získate tak dosť priestoru, aby ste spoznali svojho potenciálneho partnera a zistili, či sa k sebe hodíte. No a keďže to nie je príliš dlho, neznudíte sa a prebudíte o seba ešte väčší záujem a zvedavosť," hovorí expert.

Do kina? Radšej nie

Kino je obľúbenou destináciou, pokiaľ ide o prvé rande. Jacob Lucas však tvrdí, že sú aj lepšie alternatívy. V kine sa totiž viac sústredíme na dej filmu a na konverzáciu nie je priestor. Preto odporúča stretnúť sa radšej v kaviarni alebo v príjemnom, nie veľmi hlučnom koktejlovom bare. „Je to však výhodné aj v tom, že ak náhodou rande neprebieha ako ste si predstavovali, môžete sa po drinku či káve jednoduchšie z neho dostať preč. A naopak, ak sa vám stretnutie páči, objednáte si ďalší drink alebo sa pôjdete poprechádzať. Bonusom je aj to, že ide o verejný priestor, takže sa budete cítiť bezpečne."