Komička Celeste Barber zasa bodovala! Jej Hip Hop v lodičkách nemá chybu!

Austrálska komička a mediálna osobnosť sa narodila v roku 1982. Hrá v hlavnej úlohe projektu Wellmania na Netflixe. Vyhráva rôzne komediálne festivaly, jej prvá kniha, Challenge Accepted , vyšla v septembri 2018. Opisuje ju ako „253 krokov, ako sa stať anti-it girl“. Druhá Žirafa Celeste sa rada smeje , ktorá vyšla v októbri 2019. Jej tretia kniha Flamingo Celeste is Not like the Rest vyšla v roku 2021, sa dostala do užšieho výberu na cenu za obrázkovú knihu v roku 2022 West Australian Young Readers' Book Awards.

Spolupracuje s Tomom Fordom, Drew Barrymore, Jimmym Kimmelom, objavila sa na obálkach Vogue a v rôznych stand-up komédiách.