David Beckham cvičí na hudbu Spice Girls: Otázkou zostáva, či dobrovoľne! (VIDEO)

Pokiaľ ide o hudobné preferencie bývalej futbalovej hviezdy, tipovali by sme iný žáner. O Davidovi Beckhamovi však vieme, že je za každú srandu, aj preto prijal pozvanie do šou Jamesa Cordena, The Late Late Show, kde si zacvičil na hit svojej manželky.