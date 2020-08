Galéria (10)

Ukážkové retro v podaní Cindy Crawford, sexi počin Iriny Shayk, ale aj superštýlová Daniela Peštová či Petra Němcová plus jedny rozprávkové šaty modelky Chrissy Teigen! Pár slnečných dní máme ešte pred sebou, preto, kým leto definitívne odíde, inšpirujte sa týmito outfitmi - veď kto by vám poradil lepšie ako svetové modelky? Vyberajte, kombinujte -po vzore týchto krások vytvoríte dokonalý look! FOTKY V GALÉRII.