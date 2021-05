Verešová dráždi mužskú predstavivosť: Nemohla ich zvýrazniť lepšie! (FOTO)

Galéria (34)

Zbaliť sa a odísť do teplých krajín... to je sen! Kým my si taký luxus zatiaľ dopriať nemôžme, Andrea Verešová neváhala, zbalila rodinu a už je tam! Na sociálnej sieti pravidelne zverejňuje zábery z raja v tých najúžasnejších módnych vychytávkach, aké si dokážete predstaviť. FOTO

Jej chutné ružové volánové šatičky, čierne maxišaty či sexi crop topy pôjdu v lete určite na dračku. Nechýbajú šteklivé zábery v štýlových plavkách, úvahy o živote a široký úsmev, ktorým Andrea rozžiarila celý svoj Instagram.