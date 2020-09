Galéria (20)

To, že Zora je štýlová žena, opakovať nemusíme. Aj keď pravdepodobne väčšinu času trávi v športových outfitoch, keď sa vyparádi, stojí to za to! Jej dokonalá vyšportovaná postava vyzerá dobré v hocičom a inak to nie je ani teraz. (FOTO na ďalšej strane)