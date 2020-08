Takto sa to robí! 3 mega letné outfity influencerky Tatiany Židekovej: Wow! (GALÉRIA)

Galéria (18)

Tatiana je inšpiratívna žena v každom slova zmysle - či už hľadáte motiváciu cvičiť, zaujímavé beauty tipy či fashion inšpiráciu, ste na správnom Instagramovom profile. Slovenská influencerka si užíva život a rada sa podelí s vychytávkami, ktoré jej ho skrášľujú či uľahčujú. A že ich nie je málo! Každá žena si príde na svoje a že ich medzi jej 186tisíc sledovateľmi nie je málo!

My môžeme zhodnotiť jediné - bodaj by ich bolo ešte viac! Tatianin módny vkus je totiž vyberaný, má svoj hravý a pohodlný, no vždy ženský a sofistikovaný štýl, ktorý by sme v slovenských uliciach chceli vídavať častejšie. Aj obyčajné kúsky dokáže zladiť tak, že budete krútiť hlavou, ako výborne vyzerajú. Navyše, neulietava si na luxusných značkách, ale všetky sú nielen cenovo dostupné, ale sú aj slovenské. Stačí sledovať jej Instagram, na ktorom vidíte jej kúsky hneď aj zladené, niekedy aj na viacero spôsobov. A to hlavné - ku každému outfitu doladí aj vhodný účes, s ktorým má "za málo peňazí veľa muziky".

