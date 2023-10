Slovenské celebrity VOLILI: Toto sú tie najlepšie a najhoršie OUTFITY!

Galéria (17)

My sme sa pozreli na to, ako sa na voľby v tento deň vyparádili Kveta Horváthová, Nora Kabrheľová, manželia Marián a Ivana Gáboríkovci, Roman Pomajbo, Robo Opatovský, Simona Salátová či Tamara Heribanová. Nedalo sa nevšimnúť ani rodinných príslušníkov Borisa Kollára, medzi ktorými nechýbala dcéra Ester a jej nevlastná sestra Vanessa, píše Plus 7 DNÍ.

Trendy Kveta Horváthová, moderátorka

Blondínka zvolila športovú eleganciu. Obliekla si čierne obtiahnuté nohavice s bielym tričkom a teniskami, k tomu béžový sveter. V tejto neutrálnej kombinácii farieb pôsobila príjemne, ale troška mdlo.