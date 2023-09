Sila farieb: ako ovplyvňujú naše správanie, emócie a štýl?

Ľudia sú schopní vnímať približne 17 000 rôznych farieb. Väčšina týchto emočných väzieb k farbám vzniká v detstve. Keď vidíme určitú farbu, spojíme si ju s konkrétnou udalosťou alebo pocitom, a ak je situácia dostatočne silná, môže v nás zanechať trvalý dojem. „Farby majú významný vplyv na našu náladu, emócie a správanie. Pochopenie psychologických účinkov farieb nám pomáha sa správne rozhodovať a zlepšiť náš emocionálny aj duševný stav. Najmä v móde alebo interiérovom dizajne môže mať správny výber farieb pozitívny vplyv na to, ako sa cítime,“ hovorí psychologička Markéta Švamberk Šauerová. Asi vás neprekvapí, že hlavnými faktormi, ktoré určujú, ako farby pôsobia na jednotlivcov, sú vek, pohlavie a predovšetkým kultúra. V západnej kultúre je čierna farba farbou smútku, kým Japonci považujú za farbu smútku bielu. Červená je zase v našej kultúre vnímaná ako farba života, energie a vášne, zelená sa často spája s prírodou, sviežosťou a nádejou atď.

Ilustračné foto Zdroj: Orbit

Buďte #colorfident!

Farba šiat, vhodne zvolené kombinácie a celkový dizajn vytvárajú našu osobnú módnu identitu. Správne zostavený šatník vám môže nielen ušetriť čas, ale aj zvýšiť sebavedomie. „Farby sú neodmysliteľnou súčasťou dámskeho aj pánskeho šatníka a pri ich správnom kombinovaní majú aj veľkú silu. Vedia nám dodať sebavedomie, vyjadriť naše vnútorné pocity či korigovať nedostatky aj zvýrazniť prednosti postavy. Práve farby sú aj ústrednou témou kampane značky Orbit s názvom #Colorfidence, ktorá tento rok predstavuje nový look obalov. Iniciatíva poukazuje na to, aké majú farby v móde silu, ako sa cítime a aký dojem robíme na ostatných. Povzbudzuje nás k sebavedomému noseniu farieb a vyjadreniu vlastného ja,“ vysvetľuje módna stylistka Lenka Bohunická.

Táto farba je moja!

Ako však zistiť, ktoré farby sú pre nás tie pravé? „Pri výbere tej správnej farby pre vás je najdôležitejšia len jediná vec – ako sa v danom odtieni cítite a vystihuje vás. Na móde je najkrajšie to, že je o kreativite, fantázii a pocitoch. A keď sa budete cítiť dobre, nemusíte sa riadiť striktnými pravidlami. Všetky módne rady či techniky by mali mať funkciu inšpirácie a akejsi navigácie, ako sa zorientovať pri výbere farebnej palety pre vás. Jednou z obľúbených a asi najvyužívanejších techník je farebná typológia podľa farby pleti a určenie, ktoré odtiene najlepšie lichotia vášmu špecifickému tónu pleti. To vám uľahčí výber outfitov a vďaka tomu môžete naplno zažiariť,“ vysvetľuje Lenka Bohunická.



Zvažovať musíme tón pleti, vlasov a farbu očí. Spojenie s konkrétnou farbou sa však mení aj vekom, mierou únavy, kvalitou životosprávy či mierou opálenia.

Ilustračné foto Zdroj: Orbit

Ako farby správne kombinovať?

Je to priam umenie, ktoré však v sebe má potenciál zlepšiť váš celkový výzor. Základom je vybrať si farby, ku ktorým máte vzťah, a mať taký základ šatníka, aby ste mohli jednotlivé kúsky ľahko kombinovať. „Výber tých správnych farieb môže na prvý pohľad pôsobiť zmätočne a ak v obchodoch vidíte množstvo farebných kúskov, môže vás to prevalcovať. Preto začnite s výberom postupne a na začiatok si vyberte jeden či dva odtiene, ktoré postupne namixujete do outfitov. Najľahšie je začať doplnkami, ktoré pridajú vo výsledku farebný akcent,“ radí Lenka Bohunická.

Farby, ktoré sú trendy v roku 2023

Farba tohto roka je Viva Magenta 18-750, žiarivý odtieň tlmenej červenej kombinujúcej teplé a studené tóny. Je inšpirovaná košenilovou červenou, jedným z najvzácnejších a najsilnejších prírodných farbív na svete. Viva Magenta je výrazná, žiarivá farba, ktorá navodzuje radostnú náladu a dodáva nám energiu, aby sme budovali našu vnútornú silu. Hneď za ňou sú odtiene Earth Orange, Olive Green, Pale Pink, Tranquil Blues, alebo Yellow.

Ilustračné foto Zdroj: Orbit

Neviete, čo ráno na seba?

Šatník vám praská vo švíkoch, ale aj tak vám vždy trvá, kým sa rozhodnete, čo si ráno oblečiete? Nebojte sa, nie ste v tom sami. Ranná rutina každého človeka je iná a neexistuje univerzálny kľúč na efektívne zostavenie ranného outfitu. Niektoré z nás si radšej pripravujú outfity vopred, iné sa obliekajú podľa aktuálnej potreby. Existuje však niekoľko pravidiel, ktoré nám pomôžu vyriešiť situáciu, keď nevieme, čo si obliecť. Prvým kritériom, ktoré treba zvážiť, je počasie, potom aktivity, ktoré mám v ten deň v pláne, alebo to, s akou náladou sme sa zobudili.

Na čo by ste však nemali zabúdať, nech sa deje čokoľvek, sú doplnky. Tie tvoria až 80 % celkového vyznenia outfitu a dodávajú vášmu looku extra náboj!

Značka Orbit oživuje osobnosť svojich balíčkov novým sviežim lookom!

Orbit má nový vzhľad, o ktorý sa chce podeliť! Nové farebné balíčky Orbit majú veľa osobitosti, ktoré vám dodajú pocit sviežosti a sebavedomia vo chvíľach pochybností o sebe samých. Inšpirujte sa jedným z piatich štýlov príchutí – Classic, Spearmint, Peppermint, Bubblemint a novou príchuťou Strawberry. Podčiarknite svoj osobitý, nevšedný štýl skvelým a užitočným doplnkom, ktorý presne sadne do kabelky a je must-have tohtoročnej sezóny. Ktorý fresh look vám sedí naviac?