Mejkap, ktorý nesklame? Tieto vás podržia v každom momente!

Nájsť mejkap, ktorý vám sadne ako uliaty, je niekedy ako to povestné hľadanie ihly v kope sena. My vám to však trochu uľahčíme.

Galéria (9)

Už dávno nejde len o to, na aký typ pleti. Nemusíme sa obmedzovať na dlhotrvácny, vysokokrycí, s UV ochranou, na mastnú či citlivú pleť, s glowing efektom alebo taký, ktorý neupcháva póry. Môžeme mať (takmer) všetko naraz. Nové generácie podkladových mejkapov prinášajú pokožke široké spektrum benefitov. Rozmaznávajú ju svojou vylepšenou formulou, eliminujú nedostatky a začervenanie, zmatnia ju a nestečú z vás, ani keď sa teplota vzduchu babieho leta vyšplhá nad 25 stupňov. Ide len o to, aby sme našli ten svoj pomyselný svätý grál, ktorého sa budeme držať minimálne dovtedy, kým nenatrafíme na ešte lepší. Ako milovníčka beauty produktov však iste dobre poznáte ten pocit frustrácie, keď sa vám doma hromadia sotva načaté fľaštičky podkladov, ktoré vašej pleti z rôznych dôvodov nesadli. Ak nechcete skrachovať na metóde pokus – omyl, možno stojí za úvahu položiť si tú najzákladnejšiu otázku zo všetkých: Aký efekt od mejkapu vlastne chcem?

Chcem, aby moja pleť žiarila

Pretože po glowy skin túži väčšina z nás. Mladistvá, svieža, vypnutá, so zdravým nádychom a s efektom nalíčená-nenalíčená. Mejkap, ktorý pleť rozžiari, má ultraľahkú textúru a je zväčša obohatený o esenciálne oleje, ktoré odrážajú svetlo na pokožke a vytvoria žiadaný efekt „pobozkaná slnkom“. Umelecká vizážistka Mary Phillips, ktorá sa stará o vizáž Jennifer Lopez, Kendall Jenner a Hailey Bieber, tvrdí, že k žiarivej pleti vám pomôže masáž gua ša pred líčením. A aby ste docielili nude vzhľad, vyberte si mejkap, ktorý sa do pokožky vpije, ale nevytvorí na nej masku. „Hľadajte light formuly, ktoré vytvoria ľahučký závoj a jemný lesk. Menej je viac. Aplikujte si jednu vrstvu podkladového mejkapu a prípadné nedokonalosti prekryte korektorom,“ radí. Skúste napríklad rozjasňujúci mejkap Instant Perfector 4-in-1 Glow od Maybelline New York za 14,39 eura, ktorý obsahuje bázu, korektor, rozjasňovač a BB krém v jednom kroku a má jemnú textúru na ľahké krytie bez zaťaženia a dokonale prirodzený vzhľad. Luxusný hodvábne ľahučký mejkap Luminous Silk Foundation od Giorgio Armani zas vďaka technológii Micro-fil™ poskytuje stredné krytie so saténovým leskom. Neobsahuje olej, je nekomedogénny, takže sa hodí pre všetky typy pokožky.

Chcem, aby bola dokonale hladká

Pretože ak máte problematickú pleť, viete, akú to dá prácu zakamuflovať všetky nedostatky, a pritom nevyzerať, že vám mejkap aplikovali špachtľou murári z vedľajšej novostavby. Našťastie dnes technológie v beauty sfére tak pokročili, že nám umožňujú zahaliť pleť ľahkou konzistenciou podkladu a zároveň majú vysoké krycie schopnosti a ingrediencie, ktoré pokožke prospievajú. Teint Idole Ultra Wear od Lancôme má ľahkú konzistenciu, ale zabezpečuje až 24-hodinové prirodzene matné krytie odolné proti potu. Navyše obsahuje kyselinu hyalurónovú, moringu, vitamín E a pre- a probiotiká pre ochranu kožnej bariéry. Dlhotrvácny tekutý mejkap Infaillible 32H Fresh Wear od L’Oréal Paris s vitamínom C vydrží na pokožke celý deň, pleti však umožňuje dýchať. Odolá vode, potu aj rozmazaniu, neupcháva póry a zamaskuje pupienky aj rozšírené póry.