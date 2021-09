Galéria (28)

Len biela? Prečo nie? Každý predsa vie, že s touto farbou nikdy nič nepokazí - ani na jeseň! Dôkaz, že biela s bielou skutočne funguje a zároveň nevyvedie z komfortnej zóny, poskytla na svojom Instagrame Taťána Gregor Brzobohatá, fashionistka telom aj dušou!

Aj keď to možno tak na prvý pohľad nevyzerá, Taťána má svoj look premyslený do posledného detailu, od účesu až po hriešne krásnu kabelku! FOTO ➡️