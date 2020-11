Je toto najkrajší outfit jesene? Taťána Gregor Brzobohatá nás okúzlila (FOTO)

Galéria (26)

Nie je nič lepšie, ako keď má nadpozemsky krásna žena dokáže dokonalý štýl obliekania. Potom je každá jedna fotka čistým zdrojom inšpirácie. Presne toto je prípad Taťány Gregor Brzobohatej, ktorá patrí medzi naše TOP múzy a fashion inšpirácie a po jej outfitoch priam slintáme. A pri tom poslednom sme otvorili ústa dokorán!

Ako napísala pod fotkou, krémová je nová čierna a preto sa do nej obliekla od hlavy až po päty. Krémové slim nohavice a nápaditá košela so štýlovými volánmi spolu fungujú výborne a nie je potreba žiadne zbytočné doplnky.A čo je najlepšie? Košeľa je z Manga, takže na ňu nemusíte šetriť mesiace. Aj keď nevidíme, čo má obuté na nohách, vieme si predstaviť viacero variácií - napríklad členkové čižmičky v hnedých odtieňoch, alebo krémové lodičky či dokonca biele tenisky! Nech už má na nohách hocičo, my ju jednoducho žerieme!