Ivanka Trump v čiernom elegantnom modeli: Tieto šaty by jej schválila aj kráľovná (FOTO)

Jej štýl sa nástupom do Bieleho domu začal okamžite premieňať. Sukne sa predĺžili, úzke šaty trochu uvoľnili... skrátka, nastal čas tvrdej fashion diplomacie! Inak tomu nie je ani na najnovšej fotografii, na ktorej pózuje nielen ona, ale aj jej podarená rodinka. Nahodili sa na počesť posledného dňa Chanuky, ktorú s rodinou oslavovala. Ivanka je prvou židovkou v rodine Trump - svoje vierovyznanie zmenila krátko pred svadbou s jej manželom, Jaredom Kushnerom.

Čierny model zakrýva ako kolená, tak i ramená a rovnako aj celý hrudník, takže by v ňom mohla pokojne predstúpiť aj pred kráľovnú a prísny kráľovský protokol.Jediné, čo by sme vytkli, je jej účes - pri Ivanke sme síce zvyknuté na jemne zvlnené pramene okolo tváre, no tento raz to vyzerá, ako by svojim vlasom veľa času nevenovala a len ich rýchlo zopla vzadu sponkami. Je nám jasné, že sme ďaleko od pravdy a takéto faux pas by si dcéra dnes už bývalého prezidenta USA nedovolila, no bohužiaľ, výsledok je, aký je.