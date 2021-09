Dominika ukázala, čo nosí pod šatami: Zvodné prádielko? Ani zďaleka!

Galéria (29)

Dominika patrí k ženám, ktoré sa na Slovensku snažia zbúrať ideál krásy nastavený nielen u nás, ale aj vo svete a ukazuje, že na to, aby ste sa mohli krásne obliecť, nepotrebujete postavu modelky. Po pôrode sa nijako nehrnula do intenzívneho chudnutia a dáva svojmu telu čas na to, aby sa dalo dokopy a nič prehnane nerieši.

Jej posledná fotka na sociálnej sieti ukázala, že má všetkých úplne v paži. Bola na nej totiž len v sťahujúcej spodnej bielizni, značkových doplnkoch a gumákoch Chanel. Popis pod fotkou dovolil fanúšičkam nahliadnuť do procesu tvorenia jej vždy dokonalých a tip-top stajlingov. "Takto vždy skončia skúšky s @andrejkusalik - ja, v sťahujúcej bielizni a doplnkoch a on unavený z toho, ako sa stále sťažujem, že mi nič nesedí," prezradila naša bývalá tenistka.