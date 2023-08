Ako má vyzerať správna podprsenka? 80% žien nosí zlú veľkosť!

Galéria (20)

Možno si myslíte, že pocit nepohodlia a otlačené kostice na koži sú normálne - veď to predsa robia všetky podprsenky, tak čo? Lenže opak je pravdou. Podprsenka by sa mala na tele správať ako vaša druhá koža, ako niečo, čo vlastne vôbec nevnímate, a už vonkoncom nie v negatívnom svetle. Podľa odborníkov si však ženy často kupujú podprsenky s prehnane širokým obvodom a malými košíčkami. Pritom by to ale malo byť úplne naopak! Ak je totiž obvod príliš voľný, nikdy nedostanete prsia hore - ani s pomocou ramienok. Ak žena napríklad zdvihne ruky, podprsenka vylezie hore, miesto aby držala na mieste. So správnou veľkosťou ale prsia vyzerajú úplne inak, výstrih je príťažlivejší, vzadu nevyskočia žiadne tukové vankúšiky, a najmä, čo je dôležité, nenastane efekt štyroch pŕs - to sa stane vtedy, keď má žena menšie košíčky, ako by potrebovala, a prsia sa nemajú kam uložiť, takže vyskočia hore. Nad okrajmi košíčkov sa teda vytvoria neestetické záhyby, keď prsia doslova kypia cez podprsenku.

Obľúbené 85B

Po akej veľkosti siahnete vždy, keď zavítate do predajne bielizne? Zamierite hneď k svojmu číslu alebo ste ochotná nechať si poradiť od skúsených predavačiek? Zaujímavé je, že väčšina žien automaticky smeruje k veľkosti 85B, tá je najpopulárnejšia, a dokonca ju kupujú aj muži pre svoje partnerky, bez toho, aby ovládali ich veľkosť. Pozor však na push-upky. Podľa expertov na vhodnú podprsenku sa v nich nebudete cítiť ani po celom dni komfortne, a po druhé, stláčajú prsia k sebe a dohora. Prsia časom môžu povoľovať a neskôr budete push-upky preklínať. Skúste niekedy radšej podprsenku s nízko položeným stredom, ktorá vytvorí zvodný, hlboký dekolt.

Záchrana v noci

Ženy s veľkými košíčkami dobre vedia, aká dôležitá je podpora pŕs pri cvičení, ale aj v noci. V predajniach sú už celkom bežné podprsenky na spanie, ktoré vám sľubujú sladký spánok a zároveň udržujú prsia vo forme. Špeciálne podprsenky však musia byť mäkké a príjemné, kostice určite pri nich vynechajte. Mimochodom, vedeli ste, že veľa žien cvičí v celkom nevhodnej podprsenke? Na jogu vám stačí aj elastický živôtik, ale pri behaní, jumpingu, či jazde na koni potrebujete maxi podporu, teda podprsenku s kosticami. Tie musia byť vystužené, aby udržali prsia na mieste a neriskovali ste vyťahané prsné tkanivá, no zároveň by mali byť mäkké pre váš komfort. Zaujímavosťou je, že ženy s umelými prsami najčastejšie siahajú po kosticových podprsenkách alebo populárnych trojuholníčkových bralette, ktoré im vyčarujú nádherný výstrih.

A vedeli ste, že podprsenku si treba zapínať klasicky vzadu? Ak patríte k tým, ktoré si ju vždy otočia dopredu a potom zapnutú posunú dozadu, riskujete, že váš značkový klenot rýchlejšie zničíte. A to sa vám pri luxusnej bielizni skutočne nevyplatí.



Päť bodov dobrej podprsenky

Než si ju odnesiete k pokladni, dobre si ju vyskúšajte a zistite, či vám naozaj sedí.

1. Pevný obvod - zapnutá podprsenka by sa mala dať odtiahnuť o chrbta maximálne o tri centimetre. Pri skúšaní ju zapínajte vždy na stredný alebo prvý háčik, nikdy nie na posledný. Podprsenka totiž časom povolí a bola by vám priveľká.



2. Kostice - mali by vám sedieť na hrudnej kosti, nesmú vás tlačiť do pŕs ani odstávať.



3. Veľkosť košíčkov - sedia vám naozaj dokonale? Odieranie, či tlačenie na kožu nie je normálne, nesmú však byť ani mimo pŕs. Zásadné je vybrať si podprsenku s menším obvodom a väčším košíčkom (napr. 75C miesto 85B).



4. Ramienka - odtiahnuté od tela môžu byť najviac na dva prsty. Ramienka sa nenosia symetricky, ale sú na to, aby sa prispôsobili veľkosti košíčkov - napríklad ak máte jeden prsník o niečo menší ako druhý, čo je prípad väčšiny žien.



5. Ako sedia košíčky - musíte sa cítiť pohodlne, aj keď zdvihnete ruky nad hlavu. Nesmú odstávať ani sa zarezávať.

Starostlivosť o vašu bielizeň

* Podprsenku perte v pračke na 30-tich stupňoch. Je to šetrnejšie, ako pranie v rukách.

* Na podprsenku nikdy nepoužívajte aviváž - poškodzuje elastan a ten sa rýchlejšie vyťahá

* Pri praní používajte špeciálne vrecúška na bielizeň

* Nesušte podprsenku v sušičke ani na radiátore