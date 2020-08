Soňa Müllerová a jej Ema: Tichá domácnosť medzi krásnou mamou a dcérou

Známa moderátorka funguje v Bratislave a jej dcéra v Paríži. Preto keď sa párkrát do roka stretnú, vrie to, a vybuchujú vášne ako sa na dve ženy patrí. :-)

Galéria (9)

Počas nádherného exkluzívneho fotenia (kuk do galérie) pre Madam EVU, sme sa rozprávali o tom, aké to je, mať dcéru tak ďalekooo od seba. Od sedemnástich!! "A ja som ju tam dokonca nasmerovala."- smiala sa Soňa. "Nevedela ani slovo po francúzsky. Na gymnáziu mala nemčinu a angličtinu. Sedeli sme na Trocadere na lavičke a ona mi povedala: „Mami, to je také pekné, keď hovoríš po francúzsky.“ A ja na to: „Tak, makaj!“ Za dva roky sa naučila po francúzsky tak, že robila prijímačky na vysokú v Paríži, a odvtedy je tam – už deväť rokov. "

Obľúbenú moderátorku občas zachváti materstvo a zúfalo jej zavolá, nech sa vráti domov, lebo tu je lepšie a bezpečnejšie, a ona povie: „Mami, ja nechcem byť Müllerová.“ Anonymita veľkého mesta je pre Emu ako spasenie, tam ju nikto nepozná, nerieši. Mama s dcérou sa teda vidia zhruba tri razy do roka. Ako to vtedy vyzerá?

"Prvý večer je harmónia, druhý deň, keď ide Emka do roboty, začnem upratovať zásuvky, skrine a potom sa vždy pohádame, kde som všetko dala, ona to nebude vedieť nájsť, prečo nesedím na káve a musím stále niečo robiť... Potom ideme na obľúbené miesta, kávička, galérie,výstavy, butiky, vyladíme sa, zharmonizujeme. A v deň, keď odchádzam, obe plačeme. Asi tak."

Však vám to niečo pripomína? Vzťahy mám a dcér bývajú intenzívne... V novej Madam EVE sa dočítate viac v úprimnom veľkom rozhovore aj o tom, ako Soňa spomína na svoje manželstvo, kde sa oblieka a prečo stále pije Gemerku. :-)