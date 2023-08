Slovák spolupracoval s hviezdou Oppenheimera: Takýto je Cillian Murphy v skutočnosti

Galéria (12)

Cillian Murphy je pre fanúšikov už dávno spojený s fantastickým seriálom Peaky Blinders. A bol to prvý seriál, kde šiel robiť na pľac filmové fotografie Robo Viglasky. "Dostal som mail s pozvánkou na pohovor na tento seriál. Neviem, odkiaľ vtedy dostali môj mail, ale pozvali ma. Vôbec mi nepovedali, o čo ide. Hľadali človeka, ktorý predtým nefotil seriál. Človeka, ktorý nebol ostrieľaný. Aj ten seriál bol úplne nový, natáčaný iným spôsobom ako ostatné," hovorí Robo v aktuálnej Madam Eve. Práve tu stretol Cilliana, ktorý je dnes vďaka Oppenheimerovi obrovská hviezda, no my ho zbožňujeme už dlhé roky- ako Thomas Shelby je totiž neodolateľný!! A aký je keď sa vypnú kamery?