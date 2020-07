Sexi päťdesiatnička Naomi Campbell sa opäť vyzliekla: Bolo jej to treba? (FOTO)

Foto: Mayer/face to face / Face to Face / Profimedia

Naomi rozhodne neuvažuje nad tým, že by odišla do modelingového dôchodku. Stále má čo ponúknuť, čo najnovšie dokazuje v novej kampani kozmetickej značky Pat McGrath. Pat si Naomi vybrala na propagáciu najnovšej riasenky a reklamné video naozaj zaujalo. Otázka znie, č to bolo novou maskarou alebo modelkiným nahým telom. V klipe má oblčené iba rukavice a klobúk a treba povedať, že vyzerá bezchybne. V kampani sa objavilaj aj Irina Shayk s Damianom Hurleyom, synom herečky Elizabeth Hurley. Tí však toho mali na sebe o niečo viac.

Naomi je veľká milovníčka sociálnych sietí a so svojimi fanúšikmi zdieľa veľa zo svojho života. V nedávnom rozhovore pre magazín Times Weekend priznala, že so všetkými svojimi expartnermi vychádza veľmi dobre, až na toho posledného. Hoci nikoho nemenovala, fanúšikovia sú presvedčení, že ide o rappera Skeptu, ktorého monentálne spájajú so speváčkou Adele. Naomi sa snažila tieto špekulácie vyvrátiť, či sa jej to podarilo, je už otázne. (GALÉRIA)