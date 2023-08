Septembrová MADAM EVA vo vašich stánkoch: Muži, vzťahy a oveľa viac

Septembrová MADAM je ako stvorená pre nás všetky - zvedavé a opantané pozlátkom života monarchov, zamilované, aj hľadajúce lásku. Predstavíme vám v nej Kate Middleton, zoznámime vás so šikovným Slovákom Robertom Viglaskym, ktorý fotí najväčšie mená kinematografie i Michalom Páleníkom, ktorý poradí, ako sa dostať z kruhu diét. Povieme si o trende fascinácie psychopatmi i výnimočnom príbehu manželského páru, ktorý sa musí vysporiadať s tranzíciou jedného z partnerov. Nahliadneme do života vozíčkarky, vyvetráme babičky a predĺžime si leto. Naučíme sa nosiť rifľovú sukňu, zaostríme na barbie botox aj menštruačné nohavičky, vyberieme sa na Laos a ochutnáme najlepšie cukrovinky od Lucie Chrenko.

MADAM EVA Zdroj: MADAM EVA

Kate Middleton nám odjakživa pripadala, akoby britský kráľovský dvor zadal presné požiadavky na farmu na liahnutie kráľovských neviest a výsledkom je dokonalý prototyp manželky následníka trónu. Čo sa od nej môžeme priučiť?

MADAM EVA Zdroj: MADAM EVA

Často s kamarátkami rozoberáme mužov, vlastných aj nevlastných, a snažíme sa prísť na to, v čom vlastne spočíva esencia pravého mužstva. Prekvapenie, pre každú je to niečo trocha iné. Dokonca sa to mení s vekom a so životným obdobím, v ktorom sa nachádzame.

MADAM EVA Zdroj: MADAM EVA

Teší sa rovnako z práce so Cillianom Murphym ako s Yxom z Hexu. Fotograf Robert Viglasky, usmievavý, skvele naladený človek, spojil svoju šťastnú povahu s neodbytnosťou, ktorá ho dostala k projektom, ktoré obdivujeme v televízii aj v kinách.

MADAM EVA Zdroj: MADAM EVA

Príbeh Marvina a Ivana zachytila Soňa G. Lutherová vo filme Šťastný človek a je jeden z najsilnejších, aký sme kedy mali na stránkach Madam EVY.

MADAM EVA Zdroj: MADAM EVA

Ľudstvo je odjakživa fascinované zlom a čudesnosťami rôzneho druhu a s príchodom streamovacích kanálov je to najsledovanejší a najprofitujúcejší žáner. O. k., berieme. No pýtame sa: Čo to v nás je?

MADAM EVA Zdroj: MADAM EVA

Michal Páleník sa stal súčasťou našich životov v momente, ako „prerazil“ v šoubiznise, rozumej, stal sa výživovým poradcom v relácii Extrémne premeny. To, čo z neho ide na obrazovke, z neho ide aj naživo. Normálnosť, ľudskosť, čitateľnosť.

MADAM EVA Zdroj: MADAM EVA

S celým radom dostupných postupov a techník je teraz možné dosiahnuť nos svojich snov a zároveň vyriešiť problémy s tvarom a funkčnosťou. Posvietili sme si na ne!

MADAM EVA Zdroj: MADAM EVA

Celé roky sme zvyknuté používať množstvo menštruačných produktov, aby sme boli my aj naše drahé nohavice, sukne, šaty stopercentne chránené. Zrazu máme pred sebou produkt, ktorý nám hovorí, že nemusíme mať nič, len tieto jedny nohavičky celý deň. Tak dlho na nás vyskakovali na internete, až sme sa rozhodli, že ich vyskúšame.