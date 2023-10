Povedať STAČILO je ťažká úloha: Prečo končí Zuzana Čaputová?

Do úradu nastúpila ako 45-ročná v júni 2019, hlas jej odovzdalo 1 056 582 voličov. 45 rokov rovná sa mladá energická žena plná odhodlania, to sme boli pred pandémiou aj vojnou, svet bol iný aj my sme boli iní, a potom sa to zvrtlo.

Galéria (19)

Zuzana Čaputová a vlastne každá žena, ktorá sa rozhodne namočiť do politiky, zrejme ráta s istou mierou hnusu, s ktorým sa bude musieť stretávať z titulu svojej pozície a z titulu toho, že je ženou na tejto pozícii. Ale ani divoké predstavy a neurotické sklony k dramatizácii človeka neuchránia pred mentálnou rezignáciou, keď ten hnus prekoná všetky očakávania.

Pani prezidentku sme nafotili v prezidentskom paláci Zdroj: Lukáš Kimlička/Madam EVA

A tak sa rozhodla, že päť rokov je dosť a ďalej už nevládze ani nechce. Reakcie boli pozoruhodné a emotívne, nezriedka hnev a sklamanie, trhanie vlasov, veď čo sú už len toto za dôvody, keď je v hre VŠETKO? Žiadali od nej, aby v sebe oddelila prezidentku, občiansku aktivistku od ženy, mamy a partnerky, aby povýšila vznešené ciele nad banálne, aby ešte vydržala, každý skutočný dejateľ to predsa vydržal. No áno, je to hrozné a poľutovaniahodné, že sa bežne vyhrážali zabitím jej, aj jej dcéram (19 a 22 rokov), ale mohla sa ešte obetovať. Obetovať sa je také ženské.