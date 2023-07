Petra Vajdová ÚPRIMNE: Ľudia sa ku mne nesprávajú slušne!

Koniec divadelnej sezóny v SND sa vďaka uvedeniu hry Malé ženy niesol v rodinnom duchu. Do atmosféry predstavenia nás voviedla obľúbená herečka Petra Vajdová (38), s ktorou sme zároveň prebrali témy ženskej sebestačnosti a sily.

Úžasná herečka Petra Vajdová sa rozrozprávala pre týždenník Život o rôznych pálčivých témach, ktoré stále naša spoločnosť akoby zametá pod koberec. Aký je jej názor na feminizmus? "Čo sa týka dneška, mňa osobne prekvapila informácia, že ženy majú stále menšie platy… Je to nespravodlivé, keď si vezmeme, koľko žien musí držať kasu, lebo sú buď slobodné matky, alebo rozvedené. Tak ako ja bojujem za svojho syna a za seba, lebo musím, je smutné, že napriek tomu majú podľa môjho názoru hlavné slovo v našej spoločnosti stále muži. Platí to takmer všade, aj v práci. Ja osobne proti tomu nebojujem ani sa nebúrim. Väčšinou som ticho, lebo si myslím, že to nemá zmysel, a čakám, že môj čas ešte príde," hovorí.

Petra je považovaná za jednu z našich najlepších herečiek. V roku 2016 získala cenu Dosky za postavu Emílie Ekdahlovej v predstavení Fanny a Alexander. Zdroj: TASR

Stále pociťujem to, že žena má v našej spoločnosti menší hlas. P. Vajdová