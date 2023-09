Bola manželkou a mamou, teraz je manželom a otcom: Príbeh Horvátovcov búra naše predsudky

Galéria (9)

Téma transľudí a tranzícií je pre nás novinárov stále veľmi nová. Isteže, každý takýto príbeh má silu, aspekt senzácie, všetko, čo treba. Lenže príbeh Marvina a Ivana je výnimočný a veľmi špeciálny preto, lebo je to príbeh o rodine. Mnohými vecami si nie sme isté, ale týmto jedným áno- napriek rôznym pochybnostiam nikto nemá právo šíriť nenávisť a vystavovať týchto ľudí zosmiešňovaniu a agresii.

Do Švédska sa presťahovali v roku 2008. Normálna rodina – dve deti, otec Ivan, psychiater, Marvin vyštudovaný novinár, vtedy ešte pod svojím starým menom a v role manželky a matky. Postupne sa rozhodol pre "coming out" a veľmi náročný proces tranzície zo ženy na muža. Samozrejme, je to úplne iné, ako keby žili na Slovensku. Na ulici, kde bývajú, aj v škole, kam chodia ich deti, sú dvaja otcovia či dve mamy normálna vec. Tam už majú aspoň základnú vec – právo na sebaurčenie týchto ľudí, vyriešenú, riešia sa skôr právne a sociálne nuansy. Proces tranzície je taký dlhý a komplikovaný, že naozaj nikto nemôže myslieť vážne, že by toto ktokoľvek podstupoval „z plezíru“, nejakého rozmaru, respektíve, ako sa často hovorí, lebo „nevie, čo od dobroty“.

"Ja som do nejakých svojich 25 rokov ani nevedel, že nejakí transmuži vôbec existujú. Vedel som, že existujú lesby, ktoré fyzicky pôsobia maskulínne, a to bolo jediné, čo sa blížilo nejakému konceptu transmuža v mojom ponímaní," povedal Marvin pre Madam Evu. "Až do momentu, keď som sa „vyautoval“, ani kopa mojich známych netušila, čo to vlastne je. A keď neviete, čo to je, prečo sa cítite tak, ako sa cítite, je strašne ťažké s tým niečo robiť. Človek prechádza pocitom neustáleho diskomfortu, frustrácie, snaží sa na to nemyslieť, niekedy sa to darí, niekedy nie." Ako vôbec prebieha proces tranzície, čo sú staré mýty, ktorým stále veríme a či sa s novou situáciou v rodine vysporiadali dcéra a syn a samozrejme manžel Ivan, rieši intímny dokument ktorý natočila Soňa G.Lutherová. Nový slovenský dokumentárny film Šťastný človek je výnimočný počin ktorý je práve v kinách a čoskoro ho uvedie HBO Max.