Augustová MADAM EVA pohladí na duši: Terapia čítaním

MADAM EVA prichádza s láskavými príbehmi a terapiou čítaním. Naučí vás umeniu ničnerobenia, povie, ako si užívať sex aj vo vyššom veku, aj aká je otcova rola v živote ženy. Priblíži príbeh sexsymbolu - Pamely Anderson, exkluzívne vyspovedá speváka Paľa Haberu aj Maju Lundegaard, autorku knihy Príbeh včiel. Vysvetlí, ako recyklovať, nosiť košeľové šaty i šortky a používať kyseliny v kozmetike. Pozrie sa aj na hoaxy ohľadne CBD a množstva kozmetiky v našich kúpeľniach. Otvorí vám obzory s novodobým šamanom a rozpovie aj príbeh budúcej vdovy, ktorá musí žiť s vedomím, že jej muž je nevyliečiteľne chorý. Navyše vás zoznámi s nádhernou i inšpiratívnou Pavlínou Pořízkovou, hviezdou našej titulky.

Pavlína Pořízková práve vydala svoju knihu Bez filtra, ktorá je fakt bez filtra. Otvára dôležité ženské témy, ktoré prežíva každá z nás, Pavlína je v nej, presne ako naživo, odzbrojujúco úprimná a obnažuje svoju dušu i život. Ten jej by však vydal na knihu, aj keby sme ubrali glanc modelingu a slávy. V MADEM EVE sme sa pokúsili sprostredkovať vám aspoň kúsoček tej emócie, ktorú v nás stretnutie s ňou zanechalo.

Šamanizmus máme najčastejšie spojený s domorodými kmeňmi niekde v Amazónii. Martin Nosko sa mu na Slovensku venuje už niekoľko rokov a v rozhovore nám vyvrátil všetky zaužívané predsudky o tejto prastarej liečiteľskej technike.

Špeciálne ženy ho vôbec neovládajú a špeciálne ženy ho potrebujú ako soľ. Niektoré z nás sa skrátka nedokážu prinútiť k ničnerobeniu. Keď sme odmalička našponované na výkon, tak cítime skoro nutkavú potrebu zaplniť celý deň bohumilými činnosťami, z ktorých je nejaký úžitok. Pre tých druhých, nie pre nás.

Získať rozhovor so spevákom Paľom Haberom si vyžaduje spojenie niekoľkých šťastných okolností a náhod a ak niekto, tak MADAM je zrodená pod šťastnou hviezdou!

Mimoriadne krutá a nezvratná diagnóza prevrátila pokojný život Darininej rodiny naruby. Kým oslávi štyridsiatku, podľa prognóz lekárov sa stane vdovou. Ako zvláda existovať s takýmto vedomím, porozprávala MADAM EVE.

Majme sex, majme, no len kým sme mladí, krásni, pevní a zdraví. To netvrdia len médiá, často si to myslíme aj my. Omyl!

Otec nás modeluje láskavo, no veľmi precízne. Vedome či nevedome. Preto dnes milujeme mužov, ktorých milujeme. Pozor, to platí aj pre naše dcéry.

Ako kozmetickým maniačkam sa nám nasledujúci článok písal ťažko. Faktom však je, že beauty priemysel nám dokáže ponúknuť produkt na každý problém spojený s krásou. Vďaka dobrej reklame predá aj to, čo by sme za pár centov namiešali vo vlastnej kuchyni.

Odhaliť nohy v šortkách môžete aj keď už dávno nemáte dvadsať. Navrhujeme napríklad ležérnu bohémsku kombináciu šortiek s romantickou blúzkou alebo nariaseným čipkovým topom. V MADAM EVE nájdete aj ďalšie inšpirácie!