7 tvrdení o CBD, ktoré sme overili: Čo je pravda a čo hoax?

CBD alebo kanabidiol bol novelou zákona pred dvomi rokmi vyradený zo zoznamu psychotropných látok, znamená to, že sa z neho stala voľnopredajná legálna látka. Pri opisovaní priaznivých účinkov však influenceri neraz zašli až do rozprávkovej formy a doplnku pripísali priam nadprirodzené schopnosti. Hovoria o liečbe depresie, rakoviny a podľa ich názoru vám olej s obsahom CBD opraví všetko od zlomeného srdca až po práčku. Marketing predbieha vedu, práve preto by ste pred užívaním mali dokázať rozoznať pravdy od hoaxov.





1. CBD má okamžitý efekt a lieči.

Nemá okamžitý efekt, môže sa dostaviť maximálne do hodiny a pol až dvoch hodín, ak sa rozprávame napríklad o kvapkaní pod jazyk, čiže sublingválnom podaní. Ak sa vám influenceri snažia nahovoriť okamžitý účinok, asi budete sklamaní.



2. CBD si dávame do ranného čaju

Môžete, ale až po výdatných raňajkách, inak to môže byť zbytočné. Kanabidiol je lipofilná molekula, čo znamená, že miluje tuky a viaže sa na ne. Čím dlhšie pobudne v našom organizme, tým väčší účinok bude mať. Ak ho budete požívať na lačno, telo ho takmer celé vylúči.



3. CBD sú lieky

Nie, je to výživový doplnok, nie liek. Je preto nesprávne a nezákonné prisudzovať mu liečivé účinky. Kanabidiol vás nevylieči z rakoviny ani zo schizofrénie či inej choroby. Môže zmierniť bolesť, uvoľniť svalstvo a upokojiť myseľ, ale nelieči.



4. CBD robí to, čo má, tam, kde má

CBD milovníci tvrdia, že CBD telu dodá to, čo chce. Čiže, ak chcete schudnúť, pomôže vám schudnúť, ak chcete pribrať, pomôže vám pribrať. To však nedáva logiku, pretože naša hlava nechce vždy to isté ako naše telo. Vy si môžete myslieť, že potrebujete schudnúť, ale vaše telo si môže myslieť, že ste v top stave alebo by sa vám hodilo ešte kilo navyše. Čo potom?