Zuzana Smatanová s tajným PRIATEĽOM: Vedeli ste, že chodí s...FOTO!

Všetci tušíme, že bez partnerov sa nezaobídu, no väčšinou ich nikto nikdy nevidel. Na rozdiel od moderátoriek a herečiek sa totiž naše divy s fanúšikmi o privátne príbehy príliš nedelia. Príkladom je speváčka Zuzana Smatanová (39), ktorá roky vyhráva rebríčky popularity. Ale aj keď jej pomaly ťahá na štyridsiatku, o jej privátnom živote verejnosť nevie praktický nič. Niečo sa však dostala na povrch.

Po speváčkinom boku by mal stáť záhadný muž. Partnera dokázala utajiť napriek tomu, že ešte donedávna bývali v jednej domácnosti. „Zuzkin priateľ nepracuje v šoubiznise, ale myslím, že vo finančnom sektore. Je logické, že mu vyhovuje život v anonymite a nechce sa prezentovať,“ myslí si náš zdroj. FOTO ZUZANY S PRIATEĽOM NÁJDETE TU!

Speváčku sme naposledy zastihli uprostred civilizácie, vo fastfoode bratislavského nákupného centra, kam si vyrazila s bradatým mužom. Pár sa zdržal pri pulte, kde si objednali jedlo. Bolo zjavné, že tmavovláska a prešedivený chlapík si nie sú cudzí, aj keď k prejavom nežností nedošlo. Obaja budili dojem, že si do stravovacieho zariadenia vyrazili ako dobrí priatelia.



Podľa zdroja PLUS 7 DNÍ sme však speváčku nafotili s jej partnerom, s ktorým tvorí pár už niekoľko rokov.

Keď sa na to priamo spýtali Zuzany, neporušila svoju tradíciu – nevyjadrovať sa k súk­romiu. „Viete čo, je to úplne jedno. Podľa mňa to nikoho nezaujíma,” povedala najprv so smiechom a názor nezmenila ani po prezretí fotografie z fastfoodu. „Nebudem to komentovať. Ale 27. októbra mám veľký koncert k dvadsiatemu výročiu na hudobnej scéne a 30. októbra vydávam svoj siedmy album. Ďakujem, pekný deň,” doplnila šalamúnsky.

Štyridsiatku oslávi už budú rok. Biologické hodiny tikajú... Zdroj: Instagram Zuzana Smatanová