Zuzana Plačková prezradila svoj recept: SCHUDLA som 50 KÍL za rok… TÚTO vec NEJEM!

Ako každej nastávajúcej mamičke, sa aj jej pred príchodom syna Diona na svet telo poriadne zmenilo. Zuzana pred pôrodom fanúšikom ukázala záber, na ktorom je nahá, s informáciu, že jej hmotnosť dosiahla 102 kíl. FOTO nájdete v galérii. "A nie, nevadí mi, že mám 100 kíl, lebo sú to tie najkrajšie kilá v mojom živote, ktoré dám bez problémov po pôrode dole,“ odkázala už vtedy odhodlane. A úspešná influencerka mala pravdu, polovica z jej predpôrodnej hmotnosti išla dole a dnes má postavičku ako lusk!

Zuzana Plačková je už ako prútik. Zdroj: Instagram queen.plackova

Plačkovej premena bije do očí, portál Topky sa jej preto opýtal na tajomstvo jej štíhlej postavy. "Schudla som od pôrodu 50 kíl, vlastne za rok,“ skonštatovala čiernovláska. "Držím fasting, nejem mäso, takže takto a ešte do toho nejaké cvičenie, potom to ide pekne,“ odhalila Zuzana svoj recept na zníženie hmotnosti. Metóda intermittent fasting znamená v preklade prerušovaný pôst a existuje viacero jej verzií. Pri jednej z najpopulárnejších človek prijíma kalórie iba 8 hodín do dňa, zvyšných 16 hodín nič nekonzumuje.