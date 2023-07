Známy český fešák v Chorvátsku ZACHRÁNIL dieťa: Nepochopiteľná reakcia jeho RODINY

Galéria (24)

Aktuálne hviezdi aj v slovenských kinách, a to v romantickej letnej komédii Smolu nosíš ty, láska, ktorú odporúčame všetkými desiatimi. Film sa nakrúcal v Chorvátsku a práve do tejto prímorskej krajiny Štáfek toto leto cestoval opäť, a opäť kvôli nakrúcaniu. Ako si všimol portál Extra.cz , herec sa zveril so zážitkom, z ktorého naskakujú zimomriavky. Nachádzal sa totiž na trajekte na ostrov Hvar, keď sa v jeho blízkosti začalo dusiť dieťa.

"Na moje narodeniny, počas cesty trajektom pri výprave na ostrov Hvar, sa vo vedľajšom aute začalo dusiť dieťa. Pani, myslím, že to bola babička, ale istý si nie som, nevedela, čo robiť. O jej manželovi, ktorý radšej sadol do auta a začal odchádzať, aby ho náhodou niekto nevytrúbil, ani nehovorím,“ napísal na Instagrame Štáfek, ktorého duchaprítomnosť zachránila dievčatku život.

"Priskočil som teda na pomoc. Pani nevedela veľmi anglicky, ale pochopil som od nej, že dieťa nedýcha, čo sa dalo spoznať aj z výrazu maximálne šesťročného dievčatka, ktoré nevydalo ani hlásku. Zabehol jej cukrík,“ vysvetlil herec, ktorý je sám otcom. Jeho dcérka Olívia sa narodila na jar 2021 a ďalšie dieťa s manželkou práve čakajú. Po strastiplnom zážitku zverejnil pár rád pre ostatných.