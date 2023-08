Známa slovenská športovkyňa prišla o OKO: Slová, ktoré trhajú srdce!

Galéria (75)

Slovenská reprezentantka je momentálne na materskej dovolenke. Prvýkrát sa stala mamou v októbri 2019, keď sa jej narodil synček Martin. V novembri 2022 zas prišla na svet dcérka Anna. Ani v tomto období nestratila Bernardová chuť športovať. Nestratila ani nič so svojho úsmevu a nestráca ho teraz, keď ju postihol úraz, ktorý navždy zmení jej život, píše Šport24.sk.

Akrobatická lyžiarka Zuzana Stromková sa stane mamou. Zdroj: Instagram Zuzana Stromkova

„Do oka mi vpálila loptička a za stotinu času porušila všetko, čo sa v ňom nachádza. Na príjme v nemocnici mi doktorka povedala, že to dobre nevyzerá …vidím tmu, ale schránku oka sa po skoro 3 hodinách operácii podarilo zachrániť a v najbližších mesiacoch sa ukáže, či príjme zdravé oko to nevidiace alebo sa bude musieť vymeniť za implantát,“ napísala na sociálne siete Zuzka.