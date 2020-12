Ženy odpadávajú, muži závidia: Svet šalie z aktuálneho výzoru Gerarda Butlera! (FOTO)

Galéria (30)

51-ročný škótsky herec trávi mnoho času v posilňovni pod dozorom skúsenených trénerov a je to vidieť! Jeho vypracované telo ste mohli obdivovať vo filme 300, Bohovia Egypta či Ctihodný občan. Mimochodom, práve počas prípravy na úlohu Leonida (300) sa Gerard na margo svojho trénera vyjadril takto: "Takmer všetko, čo navrhol, bolo tak náročné, že som si želal, aby som sa nikdy nenarodili – a dokonca aj to, aby sa nenarodil ani on," smeje sa kráľ Sparty a dodáva, že pre dosiahnutie tela bojovníka musel najprv získať jeho mentalitu. Po intenzívnom tréningu sa údajne častokrát cítil natoľko zle, že niekoľkokrát zvracal.

To, že tvrdé tréningy sa vyplácajú, môžeme vidieť na jeho aktuálnom výzore. Muži mu tíško závidia, ženy od neho nevedia odtrhnúť oči. Má iskru, šmrnc a sexepíl, akým sa nepýšia ani jeho o generáciu mladší kolegovia. Pozrite si GALÉRIU, zistíte, ako fantasticky dnes Gerard vyzerá!