Ženích (†36) z austrálskej verzie Ruže pre nevestu ZOMREL! S následkami šou sa nevedel vyrovnať

Galéria (12)

Ako píše Plus JEDEN DEŇ , náhla smrť 36-ročného muža, ktorého našli mŕtveho v Dover Heights na východe Sydney v sobotu večer okolo 23.00, bola pre divákov reality šou šokom. Charlie Newling mal podľa britského denníka Daily Mail ukončiť svoj život samovraždou a to tak, že si to so svojím autom namieril zo 70-metrového útesu.

Zdroj: The Bachelorette

Charlie mal podľa zverejnených informácií posledné mesiace bojovať so svojimi vnútornými démonmi a závislosťou od alkoholu a pervitínu. Zasvätený zdroj povedal, že sa nedokázal vyrovnať s odporom a negatívnou publicitou, ktoré prišli spolu s účinkovaním v reality šou v roku 2018. "Charlieho démon bol pervitín pred niekoľkými rokmi. Preto povedal, že jeho mozog prestal správne fungovať,“ uviedol zdroj pre Daily Mail. V roku 2020 sa opätovne stretol so svojou partnerkou Kristal Taylor.