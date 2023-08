Zdrvujúca správa: Zomrel herec Dušan Kaprálik! Čo sa stalo?

Galéria (59)

Herecký svet zažíva obrovský smútok. Odišla ďalšia veľká herecká osobnosť. Vo veku 75 rokov zomrel známy herec Dušan Kaprálik. Zanechal po sebe manželku Silviu a štyri deti.

Informáciu o skone herca potvrdil pre PLUS 7 DNÍ umelecký riaditeľ Novej scény Karol Čálik, ktorý prišiel o celoživotného kolegu a kamaráta. „Je to pravda,“ povedal nám smutne. „Naposledy som s ním hovoril pred týždňom. Ležal v nemocnici, kde sa liečil z ťažkej choroby, a jeho syn Martin mi ho dal k telefónu," doplnil s tým, že bližšie informácie nemá. Podľa všetkého však Dušan Kaprálik naposledy vydýchol v bratislavskom dome sociálnych služieb. FOTO ZOSNULÉHO HERCA NÁJDETE TU!



Slovensku daroval herecký klan

Od roku 1973 bol Dušan Kaprálik členom divadla Nová scéna. V mladosti ho extrémne bavila fyzika a matematika, no napokon vyhralo herectvo. Pred tým, ako sa stal stabilným členom Novej scény, účinkoval v divadlách v Trnave, Martine a v Nitre. Kaprálik si zahral aj vo filme Učiteľka, no hral aj v Búrlivom víne. Okrem divadla sa vo veľkom venoval dabingu a rozhlasovej tvorbe. Blízka mu bola aj pedagogická činnosť.

Kaprálikova prvá manželka Helena bola dcérou známeho herca Ela Romančíka. Práve s ňou mal dve deti Zuzanu a Martina. Bohužiaľ, Helena zomrela v pomerne mladom veku na vážnu chorobu. Istý čas svoje deti vychovával sám.