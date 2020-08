Vyretušovaná fotka Celine Dion bije do očí: 52-ročná speváčka vyzerá na 20!

Naozaj to bolo nutné až takto?

Galéria (18)

Celine je žena, ktorá starne s gráciou, miluje módu a nebojí sa obliecť aj extravagantné kúsky, ktoré by si aj oveľa mladšie ženy možno neobliekli. Celine má 52 rokov a aj keď možno s vráskami bojuje, nebojí sa ukázať aj kus tela, ako napríklad nohy, či ruky. Ani ona však starnutie nezastaví a jej koža už nie je taká pevná, ako kedysi - a to je úplne normálne.

Ako to už ale býva, vrásky sa na titulkách časopisov a umeleckých fotkách nenosia a preto jej pri poslednom fotení retušou ubrali hádam aj 30 rokov. Celine je hladká ako detský zadoček a výsledok bije do očí, pretože jej vyretušovali aj kolená a pridali svaly, ktoré Celine normálne nemá. Jej vychudnutá postava tak získala nereálnu podobu a vysiela falošné signály ženám po celom svete...Naozaj to takto má fungovať? (FOTO na ďalšej strane)