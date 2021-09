Výrazne schudnutá Kate Winslet: Nebudete veriť, že je to ONA (FOTO)

Galéria (81)

Oscarová herečka hlása, že človek by mal starnúť prirodzene a všetky vylepšenia zásadne odmieta. To, ako vyzeráme, dokážeme podľa Kate ovplyvniť iným, oveľa zdravším spôsobom. "Snažím sa nejesť nič slané a nepijem alkohol, za to si pred dôležitou udalosťou doprajem niekoľko zelených smoothie." Pristavme sa pri tej soli. Tá totiž v tele zadržiava vodu, preto sa nedivte, ak sa ráno budíte s opuchnutými očami. To, že zadržaná voda sa prejavuje aj na váhe, je ďalší dôvod, prečo by ste o živote bez soli mali začať uvažovať aj vy. Ďalšou zlou správou je, že vekom sa negatívna reakcia organizmu na soľ zvyšuje, čo s najäčšou pravdepodobnosťou schytá práve naša pleť! To isté tvrdí aj Kate: "Odstránenie soli z jedálnička vedie k zdravšej pleti, prinajmenšom v mojom prípade." Skúste si dať záväzok, že tento mesiac budete soliť "normálne" - teda váš celkový denný príjem by nemal presiahnuť 5 gramov.

Ďalšie nevyhnutné princípy v starostlivosti o krásu a mladosť sú podľa herečky: dostatok spánku a tekutín. "Spánok a zdravie zohrávajú veľkú úlohu! Ak som nadmerne unavená alebo vystresovaná, žiadny make-upu ani dokonalé vlasy to nezamaskujú. Nerobím nič drahé, v mojom veku je osvedčením beauty trikom obyčajná voda. Dostatok hydratácie sa totiž takmer okamžite prejaví aj na pleti.“