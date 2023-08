Všetci jej EX: Daniela Nízlová je opäť slobodná a TOTO sú muži jej života!

Galéria (80)

Rozchod s Rastislavom Staňom – Leto 2007

Daniela sa s hokejovým brankárom Rasťom Staňom zoznámila na krste albumu Paľa Drapáka v roku 2003, kde si padli do oka. Dvojica sa do seba zamilovala a tvorila pár 4 roky. Ich láska však nevydržala, keďže fungovali istý čas aj na diaľku pre pôsobenie Staňu vo švédskej lige. Ďalším vážnym dôvodom bolo aj to, že v tom čase si 21-ročná speváčka chcela budovať kariéru a na deti, ktoré si už športovec chcel zadovážiť, ešte vôbec nepomýšľala. Párik išiel napokon od seba na začiatku leta 2007, píše Plus JEDEN DEŇ.

Kedysi randila aj s hokejistom Rasťom Staňom. Zdroj: Archív

Rozvod s Braňom Jančichom – Rok 2013

Za hudobného producenta Branislava Jančicha sa twiinska Daniela vydala v máji 2010 v Kostole Najsvätejšej Trojice v Bratislave. Dvojica sa zosobášila približne po 3-ročnom vzťahu, no poznali sa už dlhých 13 rokov. Na začiatku roku 2013 však obaja potvrdili, že sa idú rozvádzať. FOTO DANIELY S JEJ EXPARTNERMI NÁJDETE TU!

Za Braňa Jančicha bola kedysi vydatá. Zdroj: Emil Vasko

Pokračovanie na ďalšej strane >>>